Alessandro Iannoni vola a Londra | Vi spiego perché me ne sono andato da casa

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 13 luglio 2022) La sedicesima edizione de L'isola dei Famosi si è conclusa da poco, e alcuni ex naufraghi stanno trovando sempre il modo di organizzare dei divertenti siparietti in cui interagiscono tra loro per intrattenere i loro followers. Ma stavolta è di nuovo il turno di, che non perde occasione per punzecchiare sua madre in giro per le strade di. Ma come mai si trova lì? L'isola dei Famosi è conosciuto come il reality più faticoso dei palinsesti televisivi. I concorrentitenuti a patire la fame per settimane o addirittura mesi, ma non si tratta solo di questo. Avere a che fare con persone estranee con caratteri diversi, e condividere quei pochi beni a disposizione è un'impresa assai ardua. E per questo motivo, spesso si creano delle tensioni all'interno del gruppo, come abbiamo visto ampiamento ...