Aborto, Coscioni lancia una piattaforma per le segnalazioni anonime sull'applicazione della legge 194: "Speranza comunichi i dati aggiornati" (Di mercoledì 13 luglio 2022) Una piattaforma per raccogliere segnalazioni in modo anonimo e sicuro, su questioni di interesse sanitario, politico e civile. A lanciare l'iniziativa "Freedomleaks" è l'Associazione Luca Coscioni, un progetto presentato nel corso del Consiglio Generale, già attivo e utilizzabile in particolare sul tema "Aborto" e quindi sull'applicazione della legge 1948/78. A 44 anni dalla sua entrata in vigore, infatti, è impossibile verificarne lo stato effettivo e completo di applicazione, perché "i dati forniti dal Ministero della Salute sono in formato chiuso, aggregati per Regione e vecchi, e impediscono di sapere effettivamente le strutture che eseguono realmente interruzioni di gravidanza e la percentuale di obiettori ...

