A Renzi tutto è concesso, perfino far cadere un governo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Strano Paese il nostro in cui se è il Movimento 5 Stelle a minacciare una crisi di governo tutti si scandalizzano, mentre quando lo hanno fatto altri – e in condizioni ben più gravi – nessuno apre bocca. Già proprio così perché i 5 Stelle in queste ore vengono subissati di critiche e definiti “irresponsabili” per non aver votato alla Camera il decreto Aiuti, in cui – è bene ricordarlo – vengono mortificate le battaglie identitarie pentastellate del Reddito di cittadinanza e del Superbonus, ricevendo un trattamento ben diverso da quello riservato a Matteo Renzi quando non si limitò a minacciare la rottura ma la portò a termine condannando il Conte II. Strano Paese il nostro dove a Renzi tutto è concesso Eppure quelli erano tempi ben più difficili di quelli attuali perché c’era il Piano Nazionale di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022) Strano Paese il nostro in cui se è il Movimento 5 Stelle a minacciare una crisi ditutti si scandalizzano, mentre quando lo hanno fatto altri – e in condizioni ben più gravi – nessuno apre bocca. Già proprio così perché i 5 Stelle in queste ore vengono subissati di critiche e definiti “irresponsabili” per non aver votato alla Camera il decreto Aiuti, in cui – è bene ricordarlo – vengono mortificate le battaglie identitarie pentastellate del Reddito di cittadinanza e del Superbonus, ricevendo un trattamento ben diverso da quello riservato a Matteoquando non si limitò a minacciare la rottura ma la portò a termine condannando il Conte II. Strano Paese il nostro dove aEppure quelli erano tempi ben più difficili di quelli attuali perché c’era il Piano Nazionale di ...

Pubblicità

Unakenonsai : RT @cugusi1952: Io di una cosa sono certo:se Matteo Renzi non avesse fatto di tutto perché ci fosse Mario Draghi PdC l'Italia oggi sarebbe… - ManricoMaci : RT @cugusi1952: Io di una cosa sono certo:se Matteo Renzi non avesse fatto di tutto perché ci fosse Mario Draghi PdC l'Italia oggi sarebbe… - Shamone87665062 : RT @Newsinunclick: #Renzi dice a #Conte che è “un #clown che non fa più ridere” perché “impone il suo narcisismo senza offrire soluzioni al… - mauro13051948 : RT @cugusi1952: Io di una cosa sono certo:se Matteo Renzi non avesse fatto di tutto perché ci fosse Mario Draghi PdC l'Italia oggi sarebbe… - Loredan23086243 : RT @OrNella645587: Ormai il discepolo ha la stessa credibilità di Renzi La conferenza stampa di ieri la possiamo assumere così 'e ho detto… -