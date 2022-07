Valeri Lazio | ipotesi ancora viva E arriva anche l’indizio social

(Di martedì 12 luglio 2022) Mercato, i biancocelesti restano alla ricerca di un terzino sinistro e non mollanodella Cremonese Lacontinua a setacciare il calciomercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Resta sempre in lista il nome di Emanuele, esterno in forza alla Cremonese. La conferma dell’interesse dei biancocelesti per il ragazzodal dal suo profilo Instagram: sotto ad una foto che lo ritrae in azione con la maglia della Cremonese è spuntato il like di Enrico Lotito. Possibile indizio? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

marsili_tommaso : RT @InsiderLazio: Iniziamo a costruire il Carro #Valeri. Chi sale è pregato di Ritwittare. Lo farò presente alla #Lazio ?????? - pisolo1900 : RT @InsiderLazio: Iniziamo a costruire il Carro #Valeri. Chi sale è pregato di Ritwittare. Lo farò presente alla #Lazio ?????? - Rosco912 : RT @InsiderLazio: Iniziamo a costruire il Carro #Valeri. Chi sale è pregato di Ritwittare. Lo farò presente alla #Lazio ?????? - poesialaziale : RT @InsiderLazio: Iniziamo a costruire il Carro #Valeri. Chi sale è pregato di Ritwittare. Lo farò presente alla #Lazio ?????? - JorgeGomes633 : RT @InsiderLazio: Iniziamo a costruire il Carro #Valeri. Chi sale è pregato di Ritwittare. Lo farò presente alla #Lazio ?????? -

Mercato, i biancocelesti restano alla ricerca di un terzino sinistro e non mollanodella Cremonese Lacontinua a setacciare il calciomercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistro. Resta sempre in lista il nome di Emanuele, esterno in forza alla Cremonese. La ......ringraziamo Sarri dice Alessandro a Radio Sei - e Ciro che si sono resi garanti di una grande'... Certo, c'è sempre chi non è mai contento: 'Servirebbe ancora un terzino sinistro (piace, in ...Mercato Lazio, i biancocelesti restano alla ricerca di un terzino sinistro e non mollano Valeri della Cremonese La Lazio continua a setacciare il calciomercato alla ricerca di un nuovo terzino sinistr ...Il mercato della Lazio è entrato nel vivo, e dopo gli ultimi colpi la società ora sta sondando Valeri per la fascia sinistra.