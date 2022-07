Vaccini, Toscana: quarta dose, prenotazioni aperte per over 60 e fragili (cliccare anche qui) (Di martedì 12 luglio 2022) La Toscana è, dunque, già pronta per somministrare la quarta dose ovvero la seconda dose di richiamo (second booster) anche alle persone di età pari o superiore a 60 anni oltre a quelle dai 12 anni in su con elevata fragilità, motivata da patologie concomitanti /preesistenti. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli over 80 e agli ultrasessantenni fragili, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite lo scorso 14 aprile L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 luglio 2022) Laè, dunque, già pronta per somministrare laovvero la secondadi richiamo (second booster)alle persone di età pari o superiore a 60 anni oltre a quelle dai 12 anni in su con elevatatà, motivata da patologie concomitanti /preesistenti. Queste due nuove fasce di popolazione si aggiungono agli80 e agli ultrasessantenni, per i quali le somministrazioni delle quarte dosi sono partite lo scorso 14 aprile L'articolo proviene da Firenze Post.

