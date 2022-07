Ultime Notizie – Caso Suarez: proscioglimento per legale Juve, in 3 rinviati a giudizio (Di martedì 12 luglio 2022) (dall’inviato Daniele Dell’Aglio) – proscioglimento per l’avvocato della Juventus Maria Turco e rinvio a giudizio per l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per il dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina. Questa la decisione del gup di Perugia Natalia Giubilei sulla vicenda dell’’esame farsa’ sostenuto il 17 ottobre 2020 dal calciatore Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. L’esame-farsa per il calciatore Luis Suarez avrebbe portato, secondo l’accusa, “vantaggi patrimoniali” all’Università degli stranieri di Perugia. Per i pm, i vertici dell’Università avrebbero agito per procurare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 12 luglio 2022) (dall’inviato Daniele Dell’Aglio) –per l’avvocato dellantus Maria Turco e rinvio aper l’ex rettrice dell’università per Stranieri Giuliana Grego Bolli, per il dg Simone Olivieri, per la professoressa Stefania Spina. Questa la decisione del gup di Perugia Natalia Giubilei sulla vicenda dell’’esame farsa’ sostenuto il 17 ottobre 2020 dal calciatore Luisper ottenere la cittadinanza italiana. Le accuse, contestate dalla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone, a vario titolo sono falso ideologico, rivelazione di segreto d’ufficio e falso materiale. L’esame-farsa per il calciatore Luisavrebbe portato, secondo l’accusa, “vantaggi patrimoniali” all’Università degli stranieri di Perugia. Per i pm, i vertici dell’Università avrebbero agito per procurare ...

