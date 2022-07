Ucraina, morti e feriti in bombardamento in deposito munizioni a Nova Kakhovka (Di martedì 12 luglio 2022) Le autorità della città Ucraina di Nova Kakhovka hanno confermato che decine di persone sono rimaste ferite in un bombardamento che ha colpito un deposito di munizioni. Le vittime sono state ricoverate all'ospedale cittadino e all'ospedale militare. Ci sono stati anche dei decessi, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Tass dal capo dell'amministrazione militare del distretto di Nova Kakhovka nella regione di Kherson. "Purtroppo ci sono vittime, un gran numero di feriti, decine di persone sono rimaste senza casa", ha sottolineato, aggiungendo che la città è stata danneggiata che da oggi si inizieranno a valutare i danni. Leggi su lastampa (Di martedì 12 luglio 2022) Le autorità della cittàdihanno confermato che decine di persone sono rimaste ferite in unche ha colpito undi. Le vittime sono state ricoverate all'ospedale cittadino e all'ospedale militare. Ci sono stati anche dei decessi, secondo quanto riferito all'agenzia di stampa Tass dal capo dell'amministrazione militare del distretto dinella regione di Kherson. "Purtroppo ci sono vittime, un gran numero di, decine di persone sono rimaste senza casa", ha sottolineato, aggiungendo che la città è stata danneggiata che da oggi si inizieranno a valutare i danni.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Almeno sette persone sono morte e decine sono rimaste ferite nella città ucraina occupata dai russi di No… - fattoquotidiano : Stanno finendo gli uomini, da un lato e dall’altro della barricata della guerra ucraina. Quanti sono già morti sott… - sole24ore : ?? L’Ue ha in programma di proporre un nuovo settimo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua guerra in Ucr… - gattusdom : Allora Putin 'arruola' i detenuti da mandare a combattere in Ucraina. Ho capito bene? Pensa te! Mi ricorda tanto Ca… - momentosera : Bombe di #Kiev su #NovayaKakhovka, 80 morti. A #Istanbul riprendono i colloqui sul grano (ma Mosca fa ostruzionismo… -