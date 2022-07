Torino, Sky: “Maggiore vicinissimo ai granata” (Di martedì 12 luglio 2022) Torino SKY- Il Torino continua il suo mercato in entrata, oggi dopo le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo, il D.S Vagnati è pronto a chiudere un colpo a centrocampo. Sfumato l’obbiettivo Nandez, che rimarrà in Sardegna, il Torino è attivo su più fronti di mercato. Nelle prossime giornate si unirà al gruppo, il neoacquisto Radonjic proveniente dal Marsiglia. I granata sono attivi sul centrocampo, dopo aver perso Mandragora e Pobega, Ivan Juric vuole colpi di qualità per mantenere alto il livello. L’indiziato numero uno è Giulio Maggiore, dello Spezia: giocatore di altissimo livello, qualità e tecnica. L’attuale capitano dello Spezia, aveva rinnovato da poco ma è entusiasta della nuova esperienza che potrà avere a Torino. I granata offrirannl 5 milioni pagabili ... Leggi su seriea24 (Di martedì 12 luglio 2022)SKY- Ilcontinua il suo mercato in entrata, oggi dopo le dichiarazioni del presidente Urbano Cairo, il D.S Vagnati è pronto a chiudere un colpo a centrocampo. Sfumato l’obbiettivo Nandez, che rimarrà in Sardegna, ilè attivo su più fronti di mercato. Nelle prossime giornate si unirà al gruppo, il neoacquisto Radonjic proveniente dal Marsiglia. Isono attivi sul centrocampo, dopo aver perso Mandragora e Pobega, Ivan Juric vuole colpi di qualità per mantenere alto il livello. L’indiziato numero uno è Giulio, dello Spezia: giocatore di altissimo livello, qualità e tecnica. L’attuale capitano dello Spezia, aveva rinnovato da poco ma è entusiasta della nuova esperienza che potrà avere a. Ioffrirannl 5 milioni pagabili ...

