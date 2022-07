Spagna | governo annuncia rimborsi del 100% degli abbonamenti ai treni locali e a media distanza

(Di martedì 12 luglio 2022) Oltre a una tassa straordinaria sulle banche per aiutare famiglie e imprese più colpite dalla crisi, ildi Pedro Sánchezdelimporti diai trasporti ferroviarigestiti dallo Stato (tragitti di “” enelle principali aree urbane del Paese), che saranno validi dal 1 settembre al 31 dicembre. L’idea del, è quindi, rendere “equa” la suddivisioneoneri sulla società derivanti dall’impatto economico della guerra in Ucraina, che sta comportando, anche per i costi crescenti delle materie prime energetiche, ripercussioni generalizzate sul costo della vita dei cittadini. Il premier ...

... in Francia del 31, in Grecia del 30, in Portogallo del 13 e indel 6%. Tra i 25,7 milioni ... Al tempo del 'dei migliori', francamente, speravamo di essere messi meglio.L'idea del, è quindi, rendere "equa" la suddivisione degli oneri sulla società derivanti dall'impatto economico della guerra in Ucraina, che sta comportando, anche per i costi crescenti delle ...Ferrovie: Spagna, abbonamenti a treni locali gratis per 3 mesi. Il premier spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeggeri 'il 100%' degli importi degli abbonamenti ai t ...L'incentivo all'uso del trasporto pubblico è stato annunciato dal premier Pedro Sánchez, nel corso del suo discorso sullo "Stato della Nazione". Poi ha anticipato una ricca batteria di misure: al cent ...