Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: l’esito del tavolo in Prefettura (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta in data odierna una riunione del tavolo di lavoro istituito in seno alla Conferenza permanente provinciale per la verifica dell’osservanza della normativa in materia di Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili. Il tavolo è stato istituito dal Prefetto Dr. Carlo Torlontano nel mese di ottobre 2021 con la finalità di rafforzare l’impegno delle Istituzioni competenti ad effettuare i controlli sull’osservanza delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n.81/2008 soprattutto nel settore edile, essendo questa provincia interessata dagli interventi previsti dal PNRR, in particolare dall’esecuzione delle opere per la realizzazione dell’Alta Velocità, favorendo un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta in data odierna una riunione deldiistituito in seno alla Conferenza permanente provinciale per la verifica dell’osservanza della normativa in materia disulnei. Ilè stato istituito dal Prefetto Dr. Carlo Torlontano nel mese di ottobre 2021 con la finalità di rafforzare l’impegno delle Istituzioni competenti ad effettuare i controlli sull’osservanza delle disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n.81/2008 soprattutto nel settore edile, essendo questa provincia interessata dagli interventi previsti dal PNRR, in particolare dall’esecuzione delle opere per la realizzazione dell’Alta Velocità, favorendo un maggiore coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il ...

Pubblicità

enpaonlus : Prima di andare all’estero con i vostri animali, informatevi anche per loro e per la loro sicurezza: sul sito… - ItalyMFA : Tempo di vacanze, meglio in #sicurezza! Prima di partire visitate - MaryLou74518300 : RT @Internazionale: Torino diventerà il principale polo europeo delle tecnologie di difesa, intelligenza artificiale e sicurezza informatic… - leftsnoopy : RT @Gianl1974: A Kamensk-Uralsky, stanno cercando una persona sconosciuta che ha fatto l'iscrizione AZOV dall'iscrizione Z sul monumento ai… - Alise0 : RT @Internazionale: Torino diventerà il principale polo europeo delle tecnologie di difesa, intelligenza artificiale e sicurezza informatic… -