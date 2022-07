Siccità, la desalinizzazione come alternativa. Ma Milano dove la trova l’acqua salata? (Di martedì 12 luglio 2022) “Un cavallo selvaggio si abbeverava ogni giorno da una pozza d’acqua poco profonda finché, una mattina, incappò in un grosso cinghiale che, sguazzando nella fanghiglia di fondo, intorbidava l’acqua. Lo stallone rimproverò l’ungulato che, offeso, rispose per le rime, continuando a fare il proprio comodo. Pervaso dall’ira, il cavallo invocò allora l’aiuto di un cacciatore che si rese subito disponibile a patto che il quadrupede si rassegnasse a prenderlo in groppa, lasciandosi mettere il morso. Il quadrupede acconsentì. Il cacciatore, in groppa al cavallo, colpì a morte il cinghiale con un colpo di lancia diretto al cuore. ‘Grazie – disse il cavallo –puoi scendere dal groppone, ora, affinché possa andare a bere?’. L’uomo non ci pensò neppure e, condotto con sé il cavallo, lo legò alla greppia: ‘Adesso sarai il mio destriero, berrai dove e quando dico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) “Un cavallo selvaggio si abbeverava ogni giorno da una pozza d’acqua poco profonda finché, una mattina, incappò in un grosso cinghiale che, sguazzando nella fanghiglia di fondo, intorbidava. Lo stallone rimproverò l’ungulato che, offeso, rispose per le rime, continuando a fare il proprio comodo. Pervaso dall’ira, il cavallo invocò allora l’aiuto di un cacciatore che si rese subito disponibile a patto che il quadrupede si rassegnasse a prenderlo in groppa, lasciandosi mettere il morso. Il quadrupede acconsentì. Il cacciatore, in groppa al cavallo, colpì a morte il cinghiale con un colpo di lancia diretto al cuore. ‘Grazie – disse il cavallo –puoi scendere dal groppone, ora, affinché possa andare a bere?’. L’uomo non ci pensò neppure e, condotto con sé il cavallo, lo legò alla greppia: ‘Adesso sarai il mio destriero, berraie quando dico ...

Pubblicità

andreaagostinia : RT @ilfattoblog: 'Se #Milano decidesse di sposare il modello idrico di Dubai quanta energia consumerebbe per desalinizzare?' #siccità ht… - ilfattoblog : Siccità, la desalinizzazione come alternativa. Ma Milano dove la trova l’acqua salata? - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Se #Milano decidesse di sposare il modello idrico di Dubai quanta energia consumerebbe per desalinizzare?' #siccità ht… - ilfattoblog : 'Se #Milano decidesse di sposare il modello idrico di Dubai quanta energia consumerebbe per desalinizzare?'… - moneypuntoit : ?? Siccità, anche l'Italia si cimenta con la desalinizzazione. Ma i problemi non mancano ?? -