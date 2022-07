Roma, giro di false licenze NCC: maxi sequestro per un milione e mezzo di euro, usate per accedere alle ZTL (Di martedì 12 luglio 2022) false licenze N.C.C e sequestro di beni per un valore di 1.500.000 euro. Questo è quello che hanno scoperto (e poi sequestrato) i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che in questi momenti stanno eseguendo un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nel mirino 3 società cooperative, con sede a Castelnuovo di Porto (RM), Milano e Avezzano (AQ) – e 36 persone operanti nel settore del trasporto mediante “noleggio con conducente”. Le indagini e cosa è stato scoperto Le indagini sono partite nel 2020 e sono state portate avanti dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Fiumicino. Dagli accertamenti e dalle continue verifiche sono emersi indizi sulla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 luglio 2022)N.C.C edi beni per un valore di 1.500.000. Questo è quello che hanno scoperto (e poi sequestrato) i Finanzieri del Comando Provinciale di, che in questi momenti stanno eseguendo un decreto dipreventivo emesso dal GIP del Tribunale capitolino su richiesta della locale Procura della Repubblica. Nel mirino 3 società cooperative, con sede a Castelnuovo di Porto (RM), Milano e Avezzano (AQ) – e 36 persone operanti nel settore del trasporto mediante “noleggio con conducente”. Le indagini e cosa è stato scoperto Le indagini sono partite nel 2020 e sono state portate avanti dFiamme Gidella Compagnia di Fiumicino. Dagli accertamenti e dcontinue verifiche sono emersi indizi sulla ...

