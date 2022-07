“Per Totti con Noemi Brocchi si tratta di qualcosa di importante”: parla l’amico dell’ex capitano (Di martedì 12 luglio 2022) Li ha fatti incontrare lui e ora a Il Messaggero ha voluto raccontare qualche retroscena sulla fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”, le parole del pr Alex Nuccetelli. “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”, ha aggiunto, precisando poi che c’è il suo zampino anche dietro l’incontro tra l’ex capitano della Roma e la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi. “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Li ha fatti incontrare lui e ora a Il Messaggero ha voluto raccontare qualche retroscena sulla fine del matrimonio tra Francescoe Ilary Blasi: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”, le parole del pr Alex Nuccetelli. “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”, ha aggiunto, precisando poi che c’è il suo zampino anche dietro l’incontro tra l’exdella Roma e la presunta nuova fiammaBocchi. “Diciamo che si sono conosciuti a una serata che avevo organizzato io. Non a Roma però, Francesco era andato a un torneo di padel. Non so poi come sia proseguita la storia, ma sono certo che per Francesco non fu ...

