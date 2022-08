Pensioni 2022-2023, ultime da Orlando: proroga Opzione donna e Ape sociale quasi certa (Di martedì 12 luglio 2022) Buone nuove giungono dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando che nel corso della presentazione del 21° rapporto annuale INPS si è lasciato andare ad affermazioni che sembrano aprire a spiragli importanti per le lavoratrici e per quanti erano prossimi a raggiungere i requisiti per l’Ape sociale ma a rischio esclusione in quanto in scadenza al 31/12/2022. Entrambe le misure potrebbero andare incontro a rinnovo quasi certo almeno per il 2023, qualcosa dunque inizia a trapelare sulle intenzioni del Governo per il prossimo anno circa il campo previdenziale. Nella giornata di oggi, giacché è previsto l’incontro tra Governo e sindacati potrebbero emergere ulteriori nuove interessanti anche sul campo della flessibilità in uscita. Pensioni 2022, il ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 12 luglio 2022) Buone nuove giungono dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Andreache nel corso della presentazione del 21° rapporto annuale INPS si è lasciato andare ad affermazioni che sembrano aprire a spiragli importanti per le lavoratrici e per quanti erano prossimi a raggiungere i requisiti per l’Apema a rischio esclusione in quanto in scadenza al 31/12/. Entrambe le misure potrebbero andare incontro a rinnovocerto almeno per il, qualcosa dunque inizia a trapelare sulle intenzioni del Governo per il prossimo anno circa il campo previdenziale. Nella giornata di oggi, giacché è previsto l’incontro tra Governo e sindacati potrebbero emergere ulteriori nuove interessanti anche sul campo della flessibilità in uscita., il ...

