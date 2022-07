Olimpionico Mo Farah: “sono stato un bimbo schiavo” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Oggi è uno dei maggiori atleti britannici, ma Sir Mo Farah è arrivato illegalmente a Londra dove ha passato i primi anni come bambino schiavo. A svelare il suo passato è stato lo stesso maratoneta 39enne di origine somala, più volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, in un documentario che verrà diffuso domani dalla Bbc, ma che ha già provocato forte emozione in Gran Bretagna. Finora Mo aveva raccontato di essere arrivato da bambino in Gran Bretagna come profugo dal Somaliland assieme ai genitori. Ma in realtà a portarlo a Londra è stata una donna che lo aveva sottratto in circostanze non chiare allo zio di Gibuti al quale era stato affidato. Il futuro campione olimpico, il cui vero nome era Hussein Abdi Kahin, aveva allora solo otto-nove anni. Gli furono dati documenti falsi col nome di Mohammed ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Oggi è uno dei maggiori atleti britannici, ma Sir Moè arrivato illegalmente a Londra dove ha passato i primi anni come bambino. A svelare il suo passato èlo stesso maratoneta 39enne di origine somala, più volte medaglia d’oro alle Olimpiadi, in un documentario che verrà diffuso domani dalla Bbc, ma che ha già provocato forte emozione in Gran Bretagna. Finora Mo aveva raccontato di essere arrivato da bambino in Gran Bretagna come profugo dal Somaliland assieme ai genitori. Ma in realtà a portarlo a Londra è stata una donna che lo aveva sottratto in circostanze non chiare allo zio di Gibuti al quale eraaffidato. Il futuro campione olimpico, il cui vero nome era Hussein Abdi Kahin, aveva allora solo otto-nove anni. Gli furono dati documenti falsi col nome di Mohammed ...

