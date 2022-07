Olimpiadi invernali, l’anno prossimo il Cio assegnerà in un colpo solo le edizioni 2030, 2034 e 2038? (Di martedì 12 luglio 2022) Luglio è il mese generalmente preposto all’inizio dei Giochi olimpici estivi. Al riguardo conosciamo già luoghi e date delle prossime tre edizioni (Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto 2024; Los Angeles, dal 21 luglio al 6 agosto 2028; Brisbane dal 23 luglio all’8 agosto 2032). Curiosamente, però, pur sapendo già tutto sul 2032, non abbiamo ancora alcuna sicurezza in merito al luogo dove si disputerà la precedente manifestazione invernale del 2030. Al riguardo, va sottolineato come nelle ultime settimane si sia verificata un’importante novità, la cui conseguenza principale è stata quella di fornire quantomeno la certezza del fatto che i XXVI Giochi della neve e del ghiaccio si terranno al di fuori dell’Europa. L’unica opzione proveniente dal Vecchio Continente era quella di Barcellona che, come al solito, è tramontata prima ancora di sorgere. Da più di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Luglio è il mese generalmente preposto all’inizio dei Giochi olimpici estivi. Al riguardo conosciamo già luoghi e date delle prossime tre(Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto 2024; Los Angeles, dal 21 luglio al 6 agosto 2028; Brisbane dal 23 luglio all’8 agosto 2032). Curiosamente, però, pur sapendo già tutto sul 2032, non abbiamo ancora alcuna sicurezza in merito al luogo dove si disputerà la precedente manifestazione invernale del. Al riguardo, va sottolineato come nelle ultime settimane si sia verificata un’importante novità, la cui conseguenza principale è stata quella di fornire quantomeno la certezza del fatto che i XXVI Giochi della neve e del ghiaccio si terranno al di fuori dell’Europa. L’unica opzione proveniente dal Vecchio Continente era quella di Barcellona che, come al solito, è tramontata prima ancora di sorgere. Da più di ...

Pubblicità

comitatogoccia : RT @Lutby66: Se non bastassero i motivi economici e la salvaguardia delle valli alpine da nuove opere inutili e devastanti dopo la tragedia… - mikedells : RT @Lutby66: Se non bastassero i motivi economici e la salvaguardia delle valli alpine da nuove opere inutili e devastanti dopo la tragedia… - GiuseppePepe10 : RT @Lutby66: Se non bastassero i motivi economici e la salvaguardia delle valli alpine da nuove opere inutili e devastanti dopo la tragedia… - MonicaBergamas9 : RT @Lutby66: Se non bastassero i motivi economici e la salvaguardia delle valli alpine da nuove opere inutili e devastanti dopo la tragedia… - OffTopic_lab : RT @Lutby66: Se non bastassero i motivi economici e la salvaguardia delle valli alpine da nuove opere inutili e devastanti dopo la tragedia… -