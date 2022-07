Nel Pd tutti zitti | è assurdo che nessuno si ribelli all’alleanza col Movimento 5Stelle

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) Povero Pd, “ha perduto la compagna”. E sì, nonostante la ditta del Pd cerchi di minimizzare e far finta di niente, l’alleato strutturale voluto da Letta e Bettini sta volando in solitario verso l’oblio del narcisismo del suo “segretario” Giuseppe Conte. Sono lontani i tempi in cui le sodali di Conte denigravano Renzi e compagni perché aveva avuto l’ardire di mettere in crisi il governo Conte. Una crisi che però aveva delle motivazioni chiare e che soprattutto vedeva i tre rappresentanti di Italia Viva nel governo dimettersi senza ambiguità. I grandi “leader” del Pd gridavano: “O Conte o il voto”, “Conte il punto di riferimento dei progressisti”, “il Pd ha un solo nome per il governo: Giuseppe Conte”. Che bei momenti di amore e passione thailandese! Poi è successo che Conte non aveva né numeri né capacità di governare e pian piano il bluff è stato scoperto. Un signor ...