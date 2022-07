Mo Farah: «Non mi chiamo così. Mi hanno portato in Inghilterra illegalmente da bambino e costretto a fare il domestico» (Di martedì 12 luglio 2022) Mo Farah, la leggenda dell’atletica, uno dei più forti mezzofondisti di sempre, non si chiama Mo Farah. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin. Ed è di fatto un immigrato irregolare. Lo ha rivelato lui stesso in un documentario della BBC. Legalmente la Gran Bretagna potrebbe revocare la cittadinanza del campione olimpico dei 5.000 e 10.000 metri alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, sei volte campione mondiale, detentore del record mondiale dell’ora e del record europeo dei 10.000. Mo Farah è persino “sir”. Ma non accadrà. Perché la sua è una storia di sopraffazione, clamorosa considerato lo status del personaggio. Farah ha raccontato di essere stato portato nel Regno Unito illegalmente da bambino e costretto a lavorare come ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Mo, la leggenda dell’atletica, uno dei più forti mezzofondisti di sempre, non si chiama Mo. Il suo vero nome è Hussein Abdi Kahin. Ed è di fatto un immigrato irregolare. Lo ha rivelato lui stesso in un documentario della BBC. Legalmente la Gran Bretagna potrebbe revocare la cittadinanza del campione olimpico dei 5.000 e 10.000 metri alle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016, sei volte campione mondiale, detentore del record mondiale dell’ora e del record europeo dei 10.000. Moè persino “sir”. Ma non accadrà. Perché la sua è una storia di sopraffazione, clamorosa considerato lo status del personaggio.ha raccontato di essere statonel Regno Unitodaa lavorare come ...

