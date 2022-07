Milano | suicida in cella Davide Paitoni | sgozzò il figlio di 7 anni «per vendetta» Ieri il no a una nuova perizia psichiatrica

(Di martedì 12 luglio 2022) Lo scorso gennaio aveva ucciso suoDaniele, di 7, e poi ferito a coltellate la sua ex moglie: oggi, 40, si è tolto la vita in carcere aera stata respinta la richiesta del suo legale, Stefano Bruno, riguardo l’esecuzione di unanei confronti dell’imputato. «Ognuno faccia i conti con la propria coscienza», ha commentato l’avvocato. Nell’ordinanza del gup, vengono ripercorse le modalità con le quali il piccolo Daniele è stato ucciso. Sarebbero state così inequivocabili, infatti, da non rendere necessario l’esame. L’omicidio è avvenuto in provincia di Varese, nella notte di Capodanno. La dinamica dell’omicidioera un pregiudicato agli ...

Pubblicità

DoctorDeathStar : RT @Open_gol: Paitoni aveva accoltellato il bambino alla gola, e poi provato a uccidere anche la moglie, da cui si stava separando. All'epo… - cotrozzi_lisa : RT @Libero_official: Si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di #SanVittore a #Milano, #DavidePaitoni, l'uomo che aveva sgozzato suo… - Open_gol : Paitoni aveva accoltellato il bambino alla gola, e poi provato a uccidere anche la moglie, da cui si stava separand… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Si è tolto la vita nella sua cella nel carcere di #SanVittore a #Milano, #DavidePaitoni, l'uomo che aveva sgozzato suo… - RossanaGiannan2 : RT @AlexanderLandSp: Arrestato per l'omicidio del figlio di 7 anni, Davide Paitoni si suicida in carcere a Milano -

Si è suicidato in carcere a, dove era recluso con l'accusa di aver ucciso il figlio di 7 anni lo scorso primo gennaio. È morto così Davide Paitoni , trovato senza vita nella sua cella nella casa circondariale di San ...Davide Paiton i , accusato di aver ucciso il figlioletto di 7 anni si è ucciso in carcere . L'uomo, di 40 anni, era in cella con l'accusa di omicidio dopo aver ammazzato il figlio lo scorso 1 gennaio. ...Il 40enne aveva assassinato il bambino di 7 anni e tentato anche di uccidere la moglie lo scorso primo gennaio. Ieri negata la perizia psichiatrica ...Davide Paitoni si suicida in carcere: aveva ucciso suo figlio di 7 anni e tentato di ammazzare la sua ex moglie nel varesotto ...