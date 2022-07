Martina Evatore | concorrente di Miss Venice Beach sfila con gli abiti che indossava quando è stata aggredita per un tentato stupro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 luglio 2022) “Se vai in giro vestita in questo modo te la cerchi”. Sono queste le parole che hanno spinto, 20enne originaria di Padova, are con glichela sera in cui ha rischiato di essere violentata. L’episodio risale al 2019,la ragazza era ancora minorenne e un uomo aveva cercato di aggredirla per la strada. Così, in occasione del concorsoa Jesolo,si è presentata con i pantaloni larghi, le scarpe sportive, una t-shirt nera e una giacca con fantasia militare. Mentre le altre concorrenti del concorso presentavano alla giuria una prova di canto o di ballo,ha preso in mano il microfono per lanciare un messaggio: “Non è l’abbigliamento ...