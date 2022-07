La UEFA punta a 2 mld per i diritti Champions in USA (Di martedì 12 luglio 2022) Il calcio europeo cerca risorse negli USA. La UEFA ha deciso di lanciare gli inviti a presentare offerte per il prossimo ciclo di diritti televisivi delle sue competizioni per club e si prevede che le offerte supereranno i 2 miliardi di dollari (2 miliardi di euro al cambio attuale) per un contratto di sei anni, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 12 luglio 2022) Il calcio europeo cerca risorse negli USA. Laha deciso di lanciare gli inviti a presentare offerte per il prossimo ciclo ditelevisivi delle sue competizioni per club e si prevede che le offerte supereranno i 2 miliardi di dollari (2 miliardi di euro al cambio attuale) per un contratto di sei anni, Calcio e Finanza.

