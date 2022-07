La Marmolada e i mancati avvisi di pericolo. Parla il fratello di una vittima (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - La metafora che usa Luca Miotti, fratello di Davide che con la moglie Erica Campagnaro è stato travolto e ucciso dal crollo della placca di ghiaccio, è d'impatto: "La Marmolada, come altri ghiacciai, è una casa pericolante. E cosa si fa quando una casa rischia di crollare? Si mette un cartello con scritto 'pericolo di crollo'. Invece non è stato fatto: non c'erano avvisi, nulla che raccomandasse prudenza". Luca racconta all'AGI di avere saputo che Davide, guida alpina veneta di 51 anni, "era a pochi minuti dal sentiero di uscita". E questa, dice, "è sfortuna, pochi passi e si sarebbe salvato". Altro invece potrebbe non dipendere invece dal destino. "Non mi convince la storiella dell'imprevedibilità che, subito, a caldo, è stata rilanciata dalle istituzioni, da Draghi a Zaia fino al presidente della Provincia ... Leggi su agi (Di martedì 12 luglio 2022) AGI - La metafora che usa Luca Miotti,di Davide che con la moglie Erica Campagnaro è stato travolto e ucciso dal crollo della placca di ghiaccio, è d'impatto: "La, come altri ghiacciai, è una casa pericolante. E cosa si fa quando una casa rischia di crollare? Si mette un cartello con scritto 'di crollo'. Invece non è stato fatto: non c'erano, nulla che raccomandasse prudenza". Luca racconta all'AGI di avere saputo che Davide, guida alpina veneta di 51 anni, "era a pochi minuti dal sentiero di uscita". E questa, dice, "è sfortuna, pochi passi e si sarebbe salvato". Altro invece potrebbe non dipendere invece dal destino. "Non mi convince la storiella dell'imprevedibilità che, subito, a caldo, è stata rilanciata dalle istituzioni, da Draghi a Zaia fino al presidente della Provincia ...

