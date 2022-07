“Il sole inizia per G”, il romanzo autobiografico di Claudia Lizzio (Di martedì 12 luglio 2022) MILANO – Disponibile in tutte le librerie e in formato Ebook il primo libro di Claudia Lizzio dal titolo: “Il sole inizia per G”. Il volume edito da Bookabook è un romanzo autobiografico che racconta la storia di Claudia e Ginevra, due sorelle. Diciassette anni a dividerle e un amore sconfinato a unirle. Claudia ha sempre desiderato un fratello e, finalmente, dopo anni come figlia unica, il 24 luglio 2011 arriva lei, Ginevra, il miglior regalo che la vita potesse concederle. La vita, però, sa essere tanto generosa quanto tremendamente crudele: Ginny nasce con alcuni difetti congeniti, che costringono l’intera famiglia ad affrontare una sfida dopo l’altra. Con una narrazione intrisa di emozioni e ricordi, Claudia ripercorre i passi ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 luglio 2022) MILANO – Disponibile in tutte le librerie e in formato Ebook il primo libro didal titolo: “Ilper G”. Il volume edito da Bookabook è unche racconta la storia die Ginevra, due sorelle. Diciassette anni a dividerle e un amore sconfinato a unirle.ha sempre desiderato un fratello e, finalmente, dopo anni come figlia unica, il 24 luglio 2011 arriva lei, Ginevra, il miglior regalo che la vita potesse concederle. La vita, però, sa essere tanto generosa quanto tremendamente crudele: Ginny nasce con alcuni difetti congeniti, che costringono l’intera famiglia ad affrontare una sfida dopo l’altra. Con una narrazione intrisa di emozioni e ricordi,ripercorre i passi ...

Pubblicità

Lopinionista : 'Il sole inizia per G', il romanzo autobiografico di Claudia Lizzio - setidicessi : Ed eccolo, lui, vestito tutto di bianco, con i suoi occhiali da sole scuri, che inizia a cantare a gran voce 'Vide… - giovannizambito : Il sole inizia per G, il 1° libro di Claudia Lizzio edito da Bookabook - Agenparl : 'Il sole inizia per G' | Il primo libro di Claudia Lizzio edito da Bookabook - - youdewthis : RT @Shambelle97: #Loki #ThorLoveAndThunder SPOILERS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ok… -