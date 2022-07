Il concorso di polizia che esclude «chi ha disturbi dell’identità di genere» (Di martedì 12 luglio 2022) La ricerca della propria identità di genere paragonata ai disturbi mentali. Non è l’ennesima provocazione della propaganda omotransfobica, ma l’ultimo bando per entrare nella polizia di Stato. Il ministero dell’Interno, infatti, deve arruolare 1381 nuovi agenti e li cerca con un nuovo concorso pubblicato il 16 maggio 2022 sul sito del Viminale. Il testo, com’è norma, indica le procedure da seguire per partecipare, i tempi e i requisiti richiesti. Peccato che, alla voce «disturbi mentali» che il candidato agente non può avere, appaia la dicitura «disturbi dell’identità di genere attuali o pregressi», ultima nell’elenco di tutte le psicopatologie e associata a «schizofrenia, disturbi dell’umore attuali o pregressi, ... Leggi su open.online (Di martedì 12 luglio 2022) La ricerca della propria identità diparagonata aimentali. Non è l’ennesima provocazione della propaganda omotransfobica, ma l’ultimo bando per entrare nelladi Stato. Il ministero dell’Interno, infatti, deve arruolare 1381 nuovi agenti e li cerca con un nuovopubblicato il 16 maggio 2022 sul sito del Viminale. Il testo, com’è norma, indica le procedure da seguire per partecipare, i tempi e i requisiti richiesti. Peccato che, alla voce «mentali» che il candidato agente non può avere, appaia la dicitura «diattuali o pregressi», ultima nell’elenco di tutte le psicopatologie e associata a «schizofrenia,dell’umore attuali o pregressi, ...

