I 314 migranti a bordo della Geo Barents sbarcheranno a Taranto. Msf: "Cinque inutili giorni di attesa in mare". La gioia dei naufraghi (Di martedì 12 luglio 2022) sbarcheranno in Puglia i 314 naufraghi a bordo della Geo Barents. "Dopo quasi Cinque inutili giorni di attesa, i nostri 314 sopravvissuti sbarcheranno nel porto di Taranto in Italia. Che sollievo dopo tutte le esperienze traumatiche che hanno vissuto", twitta Msf. Una notizia che a bordo è stata accolta da applausi e scene di festa. Servirà un altro giorno di navigazione per raggiungere il porto assegnato. "È a circa 27 ore dalla nostra posizione attuale", spiega il team di Geo Barents. I migranti a bordo della nave umanitaria sono stati soccorsi nel Mediterraneo centrale in sei diverse operazioni. Tra loro ci sono ...

