Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, il trailer del presule della saga (Di martedì 12 luglio 2022) Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, il trailer del prequel della saga cinematografica da oltre 3 miliardi di dollari: nel cast Hunter Schafer, Rachel Zegler e Tom Blyth Nel 2023 con il prequel Hunger Games: La Ballata dell’usignolo e del serpente, torna sul grande schermo la saga cinematografica da oltre 3 miliardi di dollari worldwide, adattamento del best-seller di Suzanne Collins, al numero uno nelle classifiche del New York Times. Un nuovo straordinario cast tra cui spiccano Hunter Schafer, protagonista della serie teen del momento, Euphoria; la bellissima Rachel Zegler, già ammirata in West side story, e ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 12 luglio 2022): Lae del, ildel prequelcinematografica da oltre 3 miliardi di dollari: nel cast Hunter Schafer, Rachel Zegler e Tom Blyth Nel 2023 con il prequel: Lae del, torna sul grande schermo lacinematografica da oltre 3 miliardi di dollari worldwide, adattamento del best-seller di Suzanne Collins, al numero uno nelle classifiche del New York Times. Un nuovo straordinario cast tra cui spiccano Hunter Schafer, protagonistaserie teen del momento, Euphoria; la bellissima Rachel Zegler, già ammirata in West side story, e ...

