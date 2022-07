“Guerra nucleare vicina”. Sull'orlo del disastro: la minaccia della Russia è concreta (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo quasi cinque mesi di Guerra ritorna lo spauracchio della Guerra nucleare tra Russia ed Usa. Ad agitare le acque è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «Washington ed i suoi alleati sono pericolosamente in bilico Sull'orlo di un aperto scontro militare con il nostro Paese e ciò significa un conflitto armato diretto tra potenze nucleari». Facendo riferimento alle forniture occidentali di armi al governo di Kiev, la portavoce ha accusato gli Stati Uniti di aver provocato un «aggravamento della crisi ucraina» e, di conseguenza, di aver aumentato i rischi di uno scontro con Mosca. Zakharova ha infine criticato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per le dichiarazioni Sulla minaccia ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo quasi cinque mesi diritorna lo spauracchiotraed Usa. Ad agitare le acque è la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova: «Washington ed i suoi alleati sono pericolosamente in bilicodi un aperto scontro militare con il nostro Paese e ciò significa un conflitto armato diretto tra potenze nucleari». Facendo riferimento alle forniture occidentali di armi al governo di Kiev, la portavoce ha accusato gli Stati Uniti di aver provocato un «aggravamentocrisi ucraina» e, di conseguenza, di aver aumentato i rischi di uno scontro con Mosca. Zakharova ha infine criticato il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, per le dichiarazioni...

Pubblicità

GiovaQuez : “Siamo anche noi a dover decidere come fare la pace in Ucraina perché siamo noi a mandare armi, a rischiare la guer… - tempoweb : “Sull’orlo della #guerra nucleare”. Dalla #Russia l’accusa agli #Usa: rischio di conflitto armato diretto #ucraina… - nives71556203 : RT @sempregilda: @PMO_W @Aramcheck76 Io non lo trovo ridicolo ma terrificante, è lo sdoganamento della guerra nucleare, la creazione della… - sempregilda : @PMO_W @Aramcheck76 Io non lo trovo ridicolo ma terrificante, è lo sdoganamento della guerra nucleare, la creazione… - ScorpionePini : L’Occidente a corto di armi per l’Ucraina? Secondo punto .... Usare il nucleare non ci sono vincitori . Punto te… -