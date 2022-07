GIANNI MORANDI CO-CONDUTTORE DI SANREMO 2023: “CARO AMADEUS, HAI BISOGNO…” (Di martedì 12 luglio 2022) GIANNI MORANDI sarà il co-CONDUTTORE del prossimo Festival di SANREMO, in scena al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023. Lo ha annunciato AMADEUS in diretta al Tg1 delle 20. “CARO AMADEUS, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nel 2023 avrai fatto 60 anni…”. “Hai bisogno – ha detto scherzoso il 77enne MORANDI in collegamento al Tg1 – di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo”. AMADEUS elogia MORANDI “amato da tutti, è la storia della musica ma anche il ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 luglio 2022)sarà il co-del prossimo Festival di, in scena al Teatro Ariston dal 7 all’11 febbraio. Lo ha annunciatoin diretta al Tg1 delle 20. “, non sono con Jovanotti, stasera sono a casa ma mi sono messo lo smoking. La proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato. Poi mi sono fatto una domanda: hai fatto festival straordinari ma anche impegnativi. Nelavrai fatto 60 anni…”. “Hai bisogno – ha detto scherzoso il 77ennein collegamento al Tg1 – di qualcuno giovane, che ti dia una mano. Scherzo Ama: accetto con entusiasmo”.elogia“amato da tutti, è la storia della musica ma anche il ...

