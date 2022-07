Evade dai domiciliari per una gita in barca | viene beccato e tenta la fuga a nuoto

Pubblicità

T7TorreSette : Evade dai domiciliari, è in barca. Si tuffa e viene arrestato dopo una nuotata - corrmezzogiorno : #Napoli Video |Evade dai domiciliari per una gita in barca Tenta fuga a nuoto - MediasetTgcom24 : Napoli, evade dai domiciliari e tenta fuga a nuoto: preso #napoli - teleischia : PROCIDA. EVADE DAI DOMICILIARI, E SCAPPA NUOTANDO ALLA VISTA DI CARABINIERI E GUARDIA COSTIERA - MarioDallasta : @janavel7 @marcopalears Ma che c’entra. Vai a fare il poliziotto, dai, e trova chi truffa ed evade. -

Leggi Anche Siracusa,domiciliari e minaccia l'ex moglie: trasferito in carcere La fuga e l'arresto - L'uomo è stato accerchiato da una motovedetta dei carabinieri di Ischia e da due della ...Dal 2 giugno il 38enne era sparito dal suo appartamento a Vico Equense, dove si trovava agli arresti domiciliari. Evaso, e ora individuatocarabinieri che non avevano mai smesso di cercarlo. L'uomo non è stato, però, fermato in strada, al supermarket o al bar, ma in barca , tra Monte di Procida e Procida. E, anche a quel punto, lui ...Li avrebbe festeggiati nel suo appartamento di Vico Equense dove era ai domiciliari ma dal 2 giugno è sparito ... avrebbe potuto nuocere a cose o persone. Evaso da 9 giorni, fuggito dalle mura di quel ...Risultava irrintracciabile dallo scorso 2 giugno, quando era scappato dagli arresti domiciliari nella sua casa di Vico Equense, in provincia di Napoli. I carabinieri, che non hanno mai smesso di ...