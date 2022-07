Ecco chi chiude se non c'è più il gas di Putin. Lo scenario peggiore delle banche d'affari (Di martedì 12 luglio 2022) Lo scenario peggiore era previsto alla fine di settembre. Con i primi freddi e la richiesta maggiore di gas le banche d'affari avevano già messo in conto una forte sofferenza del sistema di approvvigionamento europeo. E anche lo stop completo dell'arrivo di metano. Una situazione di emergenza da contrastare con una drastica riduzione dei consumi soprattutto nel campo industriale. La chiusura per la manutenzione straordinaria del gasdotto Nord Stream 1, e la possibilità non remota che, allo scadere dei dieci giorni previsti, il rubinetto del metano russo resti chiuso, ha di fatto anticipato le previsioni che le banche d'affari hanno sul tavolo ormai da mesi. Quelle che prevedono il cosiddetto «worst case scenario». Una stima che fa accapponare la pelle, che è ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Loera previsto alla fine di settembre. Con i primi freddi e la richiesta maggiore di gas led'avevano già messo in conto una forte sofferenza del sistema di approvvigionamento europeo. E anche lo stop completo dell'arrivo di metano. Una situazione di emergenza da contrastare con una drastica riduzione dei consumi soprattutto nel campo industriale. La chiusura per la manutenzione straordinaria del gasdotto Nord Stream 1, e la possibilità non remota che, allo scadere dei dieci giorni previsti, il rubinetto del metano russo resti chiuso, ha di fatto anticipato le previsioni che led'hanno sul tavolo ormai da mesi. Quelle che prevedono il cosiddetto «worst case». Una stima che fa accapponare la pelle, che è ...

