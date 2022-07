Draghi “Se il Governo non riesce a lavorare non continua” (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa situazione di fibrillazione il Governo l'ha affrontata abbastanza bene, continua a lavorare, oggi abbiamo avviato questa fase di collaborazione con le parti sociali. Queste fibrillazioni sono importanti perchè riguardano l'esistenza del Governo ma diventano più importanti se il Governo non riuscisse a lavorare, se non riuscisse a farlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso di una conferenza stampa. “Se il Governo riesce a lavorare continua, se non riesce non continua”, ha aggiunto.“Un Governo con ultimatum non lavora, a quel punto il Governo perde il senso di esistere”, ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Questa situazione di fibrillazione ill'ha affrontata abbastanza bene,, oggi abbiamo avviato questa fase di collaborazione con le parti sociali. Queste fibrillazioni sono importanti perchè riguardano l'esistenza delma diventano più importanti se ilnon riuscisse a, se non riuscisse a farlo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, nel corso di una conferenza stampa. “Se il, se nonnon”, ha aggiunto.“Uncon ultimatum non lavora, a quel punto ilperde il senso di esistere”, ha ...

Pubblicità

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - GianlucaVasto : La renziana che si occupa di taxi e ncc è ancora al Governo o Draghi l'ha già rimossa? ... 'uber' alles - IlContiAndrea : #Draghi al #Quirinale (crisi di Governo?) #Totti e la #Blasi si separano #Amadeus annuncia cose su #Sanremo2023… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: 'Come ho già detto il governo con gli ultimatum non lavora e non ha senso. Il resto bisogna chiederlo a #Mattarella'. Lo… - 1899ViaBerchet : RT @paolomadron: Fantasmatica conferenza stampa di un governo che non esiste più #Draghi -