Draghi: "Molti punti di convergenza tra l'agenda di Conte e quella del governo" (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l'inconto di oggi con i sindacati, in cui si è discusso delle misure che il governo vuole mettere in campo per contrastare la crisi economica, il premier Mario Draghi tiene una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Insieme a lui ci sono il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Sullo sfondo le ipotesi di crisi di governo innescate dal possibile strappo dei Cinque stelle. Tensioni che solo ieri hanno portato Draghi a salire al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella. Draghi: "Molti punti di convergenza tra l'agenda di Conte e del governo" "Quando ho letto la lettera" consegnata da Giuseppe Conte "ho trovato ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo l'inconto di oggi con i sindacati, in cui si è discusso delle misure che ilvuole mettere in campo per contrastare la crisi economica, il premier Mariotiene una conferenza stampa da Palazzo Chigi. Insieme a lui ci sono il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Sullo sfondo le ipotesi di crisi diinnescate dal possibile strappo dei Cinque stelle. Tensioni che solo ieri hanno portatoa salire al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella.: "ditra l'die del" "Quando ho letto la lettera" consegnata da Giuseppe"ho trovato ...

