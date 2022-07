Draghi mette sul piatto 13 mld per tentare di scongiurare la crisi di governo

(Di martedì 12 luglio 2022) Ladicon il passare delle ore si fa sempre più concreta. Conte attende risposte entro mercoledì, se nessuna delle richieste del M5s sarà soddisfatta i grillini non voteranno il Dl Aiuti al Senato e di conseguenza il premier considererebbe chiusa l'esperienza di. Si ipotizza che potrebbe salire al Colle da dimissionario per poi probabilmente essere rimandato da Mattarella in Parlamento per la verifica dei numeri. Uno scenario - si legge sul Fatto Quotidiano - che il premier vorrebbe evitare. Ierie Mattarella hanno parlato per un'ora. Il primo è sempre più stanco e irritato per la situazione in cui si trova, tra le richieste dei Cinque Stelle e il centrodestra pronto a presentare il conto. Il secondo per l’ennesima volta sta cercando di capire se ci sono dei margini per salvare la ...

... quella che si è venuta a creare, che non soloa rischio il decreto da 23 miliardi di sostegni a famiglie e imprese ma l'intera attività dell'esecutivo. Non a caso il premier, Mario, è ...Alessandro Orsini ribadisce, ad esempio, che il Mozambico, paese africano dove Mattarella è atterrato a stringere mani, è in realtà una dittatura ein fila alcuni episodi per 'fornire a...Una situazione, quella che si è venuta a creare, che non solo mette a rischio il decreto da 23 miliardi di sostegni a famiglie e imprese ma l’intera attività dell’esecutivo. Non a caso il premier, ...Considerazione che vale per Conte ma anche per Salvini e per chiunque altro metta in discussione l'esecutivo Draghi". Così il senatore del Pd, Andrea Marcucci dopo il mancato voto del decreto Aiuti da ...