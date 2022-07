“Dogman” | il delitto del Canaro | la ribellione degli emarginati

(Di martedì 12 luglio 2022) Torna in tv un film crudo ma sincero, dove glidiventano i protagonisti e la loro realtà viene esposta senza fronzoli. Questo è ““, un film di Matteo Garrone, premiato al Festival di Cannes, ma vincitore anche di 7 Nastri d’Argento e 9 David di Donatello. È una pellicola ispirata liberamente aldel, l’omicidio del criminale e pugile dilettante Giancarlo Ricci, avvenuto nel 1988 a Roma. Per chi fosse interessato non può perdersi l’appuntamento di stasera su Rai Movie. Trama e curiosità sul film “” Ci troviamo nella periferia romana dove Marcello (Marcello Fonte) vive un’esistenza pressoché sempre uguale, divisa tra il lavoro nel suo salone di toelettatura per cani e l’amore per la figlia Alida. Amato da tutto il quartiere egli, però, ha anche un ambiguo ...

Dogman: ecco la storia vera dietro al film di Matteo Garrone Dogman è un film di Matteo Garrone del 2018 che Rai Movie ... Il caso a cui Garrone si è ispirato è il delitto del Canaro, soprannome dato a Pietro del Negri. L'uomo aveva un piccolo negozio di ...