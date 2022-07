Crisi o non crisi: cosa potrebbe succedere giovedì al governo (Di martedì 12 luglio 2022) Non avrà aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma l’atteggiamento recente del MoVimento 5 Stelle ha fatto saltare i tappi delle bottiglie di tutti i partiti a sostegno dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lunedì, i pentastellati sono usciti dall’Aula di Montecitorio durante le operazioni di voto sul dl Aiuti. Un segnale che arriva a meno di una settimana da quell’incontro tra il Presidente del Consiglio e Giuseppe Conte. Ma questa decisione targata M5S non rappresenta il culmine: l’apice, infatti, potrebbe arrivare nella giornata di venerdì, quando i senatori saranno chiamati a votare la fiducia all’esecutivo, sempre sullo stesso decreto legge. E se il fronte grillino deciderà di tenere il punto, si aprirà – ancor di più – la voragine della crisi di governo. crisi di ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Non avrà aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, ma l’atteggiamento recente del MoVimento 5 Stelle ha fatto saltare i tappi delle bottiglie di tutti i partiti a sostegno dell’esecutivo guidato da Mario Draghi. Lunedì, i pentastellati sono usciti dall’Aula di Montecitorio durante le operazioni di voto sul dl Aiuti. Un segnale che arriva a meno di una settimana da quell’incontro tra il Presidente del Consiglio e Giuseppe Conte. Ma questa decisione targata M5S non rappresenta il culmine: l’apice, infatti,arrivare nella giornata di venerdì, quando i senatori saranno chiamati a votare la fiducia all’esecutivo, sempre sullo stesso decreto legge. E se il fronte grillino deciderà di tenere il punto, si aprirà – ancor di più – la voragine delladidi ...

