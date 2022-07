Chi può fare oggi la quarta dose (Di martedì 12 luglio 2022) Seconda dose booster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. E' quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) Secondabooster di vaccino anti-Covid a over 60 e fragili di tutte le età dopo almeno 120 giorni dal primo richiamo o dall'ultima infezione successiva al richiamo. E' quanto raccomanda la circolare firmata dal direttore generale...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Si può dire perché “leghista” non è un “gruppo target”. Ce lo chiede Leuropa, ovviamente, come sa chi segue i lavor… - marattin : La politica manca di messaggi chiari, è vero. Proviamo con questo: per chi non può lavorare serve un sussidio contr… - CarloVerdelli : #Marmolada Magnifico Antonio Scurati che su @Corriere scrive: “Noi siamo i sepolti e i seppellitori. Il giorno del… - FRANCEScoHHHHH : RT @longagnani: ???? Breaking!!???? Il Ministero della Salute RACCOMANDA la #quartadose a chi ha avuto problemi cardiaci, e nel modulo di cons… - AndreaV91234412 : RT @longagnani: ???? Breaking!!???? Il Ministero della Salute RACCOMANDA la #quartadose a chi ha avuto problemi cardiaci, e nel modulo di cons… -