Calciomercato Roma | spunta un ex Real Madrid per il centrocampo | il nome!

La Roma sta cambiando pelle nel corso di questa sessione di mercato, sono molte infatti le trattative imbastite dai capitolini, sia in entrata che in uscita. Nelle scorse settimane è arrivata l'ufficialità di Matic, ma il centrocampo giallorosso potrebbe arricchirsi di un altro giocatore di estrema qualità: James Rodriguez. James, infatti, sarebbe il profilo giusto per il centrocampo e l'attacco della squadra della capitale, che quest'anno punta a ritornare in Champions League. Proprio José Mourinho avrebbe richiesto il giocatore alla società, poiché lo vede come un giocatore di esperienza in grado di aggiungere molto al gruppo squadra. Anche il quotidiano qatariota Al Watan accosta il giocatore alla Roma, sottolineando come lo scenario della ...

