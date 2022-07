Boldrini ce l’ha ancora con Barbie: «Non datela alle bambine». Qualcuno la riporti sul pianeta terra (Di martedì 12 luglio 2022) Dice Laura Boldrini che non è proprio il caso di dare alle bambine le pentoline o le Barbie, perché bisogna fare «un lavoro culturale enorme», a partire dalle «scuole» e dall’«educazione» per «non dividere i compiti» e per consentire alle ragazze di «sognare in grande, dando loro anche le astronavi o il meccano». Dice Laura Boldrini, al festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare, che «bisogna smetterla di chiudere gli orizzonti alle nostre figlie» e capiamo che l’ex presidente della Camera o è fuori dal mondo o vive in un mondo tutto suo, dove incarnare un modello di femminilità solare, piacevole e vincente – il più moderno dei modelli di femminilità – è una colpa da emendare di per sé. Barbie batte femministe arcigne Infatti, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Dice Laurache non è proprio il caso di darele pentoline o le, perché bisogna fare «un lavoro culturale enorme», a partire d«scuole» e dall’«educazione» per «non dividere i compiti» e per consentireragazze di «sognare in grande, dando loro anche le astronavi o il meccano». Dice Laura, al festival “Il libro possibile” a Polignano a Mare, che «bisogna smetterla di chiudere gli orizzontinostre figlie» e capiamo che l’ex presidente della Camera o è fuori dal mondo o vive in un mondo tutto suo, dove incarnare un modello di femminilità solare, piacevole e vincente – il più moderno dei modelli di femminilità – è una colpa da emendare di per sé.batte femministe arcigne Infatti, ...

