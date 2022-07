(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Roma, 12 lug. – Ali giovani lavoratori italiani preferiscono il wellness: insomma , oggi per motivare e gratificare i dipendenti alle aziende conviene più concedere uno stipulare una convenzione con una, che investire sui classici “alimentari’. A rilevare questa nuova tendenza nel mondo del lavoro è una ricerca di Fitprime, azienda italiana specializzata sul benessere psico-fisico, condotta su 20mila dipendenti di piccole e medie imprese. I risultati mostrano che ipiù apprezzati sono lae i servizi per l’attività fisica e il benessere, il cosiddetto “sport” con il 32% di preferenze. Il, invece, si aggiudica il secondo posto ...

Pubblicità

fisco24_info : Benefit, 1 giovane su 3 preferisce abbonamento palestra a buono pasto: (Adnkronos) - Una indagine di Fitprime su 20… -

Adnkronos

È la versione esperienziale di una riflessione generalizzata, con ildi un'iconografia ...maschio con prole al seguito che, dopo una giornata trascorsa tra secchielli, palette, pallone ...... per la mancanza di diritti e. Dal 2008, questa situazione ha provocato alcuni episodi di ... Addirittura, ilchiama la propria abitazione la Casa Bianca. In conversazione con Foreing ... Benefit, 1 giovane su 3 preferisce abbonamento palestra a buono pasto Concerti, cultura, avventura, viaggi, ambiente e tanto altro: torna l’estate di LAZIO YOUth CARD, l’app di Regione Lazio dedicata agli U30 – premiata anche quest’anno da EYCA come migliore Carta Giova ...I cosiddetti “figli di papà” ai benefit economici familiari hanno deciso di aggiungere i proventi dello spaccio di droga. E’ questo lo spaccato che emerge dall’operazione “Summer Time” condotta dalla ...