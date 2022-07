Basket, Alessandro Pajola in campo 19 minuti con i Dallas Mavericks nella Summer League (Di martedì 12 luglio 2022) Prosegue l’avventura per Alessandro Pajola nella Summer League 2022 della NBA con i Dallas Mavericks: dopo il convincente esordio con la maglia dei Mavs di qualche giorno fa contro i Chicago Bulls, l’azzurro attualmente in forza alla Virtus Bologna è tornato in campo nella notte italiana. Diciannove i minuti in campo per Pajola nell’incontro molto equilibrato, decisosi di fatto nei minuti finali tra Dallas e Utah Jazz, vinto da questi ultimi 83-82. Prestazione ordinaria per Pajola che non è riuscito a ripetere quanto fatto contro i Chicago Bulls (3 punti, 4 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 2 palle perse). nella notte ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) Prosegue l’avventura per2022 della NBA con i: dopo il convincente esordio con la maglia dei Mavs di qualche giorno fa contro i Chicago Bulls, l’azzurro attualmente in forza alla Virtus Bologna è tornato innotte italiana. Diciannove iinpernell’incontro molto equilibrato, decisosi di fatto neifinali trae Utah Jazz, vinto da questi ultimi 83-82. Prestazione ordinaria perche non è riuscito a ripetere quanto fatto contro i Chicago Bulls (3 punti, 4 rimbalzi, 8 assist, 3 recuperi e 2 palle perse).notte ...

