Vuelta 2022 | ufficiale la presenza di Julian Alaphilippe

(Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia era nell’aria, ma ora èsarà ai nastri di partenza dellaa Espana, che partirà il 19 agosto dall’Olanda, e più precisamente da Utrecht. Il 30enne francese, che non è stato selezionato per il Tour dopo la grave caduta subita durante l’ultima Liegi-Bastogne-Liegi sarà quindi il capitano della Quick Step-Alpha Vinyl per la corsa a tappe spagnola. “starà bene all’inizio della prossima– ha assicurato Patrick Lefevere, team manager della formazione belga del WorldTour – Per ora si sta allenando ed è molto rilassato. Si sente molto meglio fisicamente”. Il prossimo impegno del due volte iridato dovrebbe essere al Giro di Vallonia a fine mese. SportFace.

