Vittorio Sgarbi nella bufera: “Perché andate in vacanza a Sharm e non Italia?”. I commentatori: “900 euro tutto compreso, mi dica lei…” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Leggo che quest’anno molti Italiani vanno al mare in Egitto. Ma Perché un Italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna”. Così Vittorio Sgarbi. I suoi follower non hanno preso molto bene il post, anzi. In molti hanno fatto notare al critico come i prezzi in Italia siano “fuori scala”: “Fare vacanza in Italia a luglio e ad agosto equivale a farsi rapinare. Prezzi assurdi anche per località e alberghi tutt’altro che di lusso. Grazie del consiglio, ma continuerò a riempire le tasche straniere“, “Alta stagione Sharm 900€ all-inclusive 1 settimana, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Leggo che quest’anno moltini vanno al mare in Egitto. Maunno deve cercare ael-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie.a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) oSpiaggia Rosa di Budelli in Sardegna”. Così. I suoi follower non hanno preso molto bene il post, anzi. In molti hanno fatto notare al critico come i prezzi insiano “fuori scala”: “Fareina luglio e ad agosto equivale a farsi rapinare. Prezzi assurdi anche per località e alberghi tutt’altro che di lusso. Grazie del consiglio, ma continuerò a riempire le tasche straniere“, “Alta stagione900€ all-inclusive 1 settimana, ...

