US Open, Novak Djokovic non ci sarà: "Un'esenzione medica non è realistica. Giocherò Coppa Davis o Laver Cup" (Di lunedì 11 luglio 2022) Novak Djokovic non sarà presente in America nell'edizione 2022 degli US Open. Il serbo guarda ai prossimi impegni in programma dopo aver festeggiato il successo nel prestigioso torneo di Wimbledon dopo una bellissima vittoria messa a segno contro Nick Kyrgios. La stella del tennis ha rilasciato ai media come riporta 'Marca.com' in merito alla seconda parte della stagione. "Da domani sarò in vacanza e spero di avere buone notizie dagli Stati Uniti. Se non posso giocare gli US Open devo vedere come comportarmi". Il 35enne nativo di Belgrado ha continuato dicendo: "Potrei giocare in Coppa Davis o nella Laver Cup. Non ho intenzione di giocare tornei tanto per farli o per fare dei punti. Non sono vaccinato e non ho intenzione di farlo. Al momento chiedere

