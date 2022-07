Ucraina ultime notizie. Zelensky: inaccettabile eccezione su turbine Canada per Nord Stream (Di lunedì 11 luglio 2022) Le prime 8 navi straniere sono arrivate nei porti dell’Ucraina per esportare prodotti agricoli, mentre la Marina militare Ucraina è impegnata a garantire un trasporto sicuro. Tutto ciò dopo che il presidente turco Erdogan e quello ucraino Zelensky hanno avuto un colloquio telefonico, per la creazione di corridoi sicuri per le esportazioni di grano nel Mar Nero. Poco prima Erdogan aveva parlato con Putin. ll magnate ucraino Akhmetov ha annunciato che il suo gruppo uscirà dalle attività legate ai media e le cederà a beneficio dello stato ucraino. Sale a 31 il numero di civili rimasti uccisi nel crollo di una parte di un edificio residenziale colpito ieri da un missile russo sulla cittadina di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk. Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 11 luglio 2022) Le prime 8 navi straniere sono arrivate nei porti dell’per esportare prodotti agricoli, mentre la Marina militareè impegnata a garantire un trasporto sicuro. Tutto ciò dopo che il presidente turco Erdogan e quello ucrainohanno avuto un colloquio telefonico, per la creazione di corridoi sicuri per le esportazioni di grano nel Mar Nero. Poco prima Erdogan aveva parlato con Putin. ll magnate ucraino Akhmetov ha annunciato che il suo gruppo uscirà dalle attività legate ai media e le cederà a beneficio dello stato ucraino. Sale a 31 il numero di civili rimasti uccisi nel crollo di una parte di un edificio residenziale colpito ieri da un missile russo sulla cittadina di Chasiv Yar, nella regione di Donetsk.

