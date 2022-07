Uber files | le informazioni segrete sono state rivelate dal lobbista MacGann | «Vendevamo bugie alle persone»

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ildi nazionalità irlandese Markha rivelato di essere lui la fonte che ha diffuso gli, la serie di 124 mila documenti che stanno mostrando i rapporti tra l’azienda e i governi europei. L’inchiesta è stata pubblicata sul The Guardian, lo stesso giornale su cui oraha deciso di uscire allo scoperto con un’intervista. L’uomo, 52 anni, ha lavorato pertra il 2014 e il 2016 e ha ricoperto l’incarico di capoper Europa, Medio Oriente e Africa. Con questa intervista ha spiegato perché ha scelto di diffondere i file di cui era in possesso: «Non ciscuse per il modo in cui l’azienda ha giocato con la vita delledisgustato e mi vergogno. Avevamo ...

Il ruolo di MacGann e l'inchiesta approfondimento, inchiesta su pressioni a governi europei: accuse a Macron MacGann, indicato come 'Mmg' nelle e - mail trapelate, ha dichiarato in un'...Le proteste dei tassisti e dei sindacati di categoria fanno da sfondo alla pubblicazione degli. È questo il nome dell'inchiesta giornalistica su cui hanno lavorato 180 giornalisti di 44 testate internazionali, tra cui l' Espresso , che ha portato a galla la situazione di ...Kroes è stata Commissario europeo dal 2004 al 2014, prima come Commissario europeo per la concorrenza e poi per l'agenda digitale Uber ha negato le accuse. Lo ha detto un portavoce della Commissione.Svelato il contenuto degli Uber files, documenti segreti che scoperchiano la lobby che ha aiutato il colosso a diventare leader nei trasporti ...