Tennis, quando torna in campo Matteo Berrettini? Il calendario dei prossimi tornei verso gli US Open (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra le assenze più sentite a Wimbledon, quella di Matteo Berrettini è stata tra le più pesanti. E dire che il romano sui campi dei Championships c'era: ha però contratto il Covid-19. E allora ha scelto di non rischiare, di garantirsi la sicurezza e di darla agli altri. Niente torneo, dunque, anche se poi è riuscito a tornare ad allenarsi in tempi piuttosto brevi, segno che il concetto di negativizzazione ha già fatto il suo dovere. Sceso nel frattempo al numero 2 d'Italia, Berrettini, dal 18 luglio, tornerà ad affrontare il torneo che gli ha regalato la prima gioia sul circuito maggiore, quello di Gstaad, che vinse nel 2018 in finale sullo spagnolo Roberto Bautista Agut. Il suo ruolo sarà verosimilmente di testa di serie numero 2 nell'ATP 250 svizzero, dato che vi gioca anche il norvegese Casper Ruud, recente finalista ...

