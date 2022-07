Tennis, Federer non compare più nel ranking Atp: scaduti gli ultimi punti (Di lunedì 11 luglio 2022) Per la prima volta dal 21 settembre 1997 (quando aveva appena 16 anni), Roger Federer non compare più nel ranking Atp. Al giocatore di Basilea sono infatti scaduti gli ultimi punti, quelli della finale di Wimbledon 2019, e dopo circa 25 anni abbandonerà la graduatoria. Ovviamente non si tratta di un addio, visto che l’elvetico ha intenzione di tornare in campo per il finale di stagione tra Laver Cup e Atp di Basilea. Tuttavia la sua inattività ha causato questa situazione per certi versi storica. IL ranking ATP AGGIORNATO A LUNEDI’ 11 LUGLIO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 luglio 2022) Per la prima volta dal 21 settembre 1997 (quando aveva appena 16 anni), Rogernonpiù nelAtp. Al giocatore di Basilea sono infattigli, quelli della finale di Wimbledon 2019, e dopo circa 25 anni abbandonerà la graduatoria. Ovviamente non si tratta di un addio, visto che l’elvetico ha intenzione di tornare in campo per il finale di stagione tra Laver Cup e Atp di Basilea. Tuttavia la sua inattività ha causato questa situazione per certi versi storica. ILATP AGGIORNATO A LUNEDI’ 11 LUGLIO SportFace.

