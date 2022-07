Tennis | ATP Bastad 2022 | Fabio Fognini eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni

(Di lunedì 11 luglio 2022) Amara sconfitta perdel torneo di. Sulla terra rossa svedese il ligure è stato battuto in tre set dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero 108 del mondo, con il punteggio di 7-5 5-7 6-4 dopo oltre due ore di gioco.manca così l’accesso al tabellone principale, proseguendo in un periodo negativo che lo ha visto ottenere due sole vittorie negli ultimi due mesi. Huesler ha ottenuto molto dal servizio, realizzando sette ace ed ottenendo l’84% dei punti con la prima. Lo svizzero ha vinto 96 punti in totale, contro gli 88 di, che ha conquistato il 69% dei punti con la prima ed il 64% con la seconda di servizio. Dopo un’iniziale fase di equilibrio, è Huesler ad ...

Ha giocato la finale da numero tre del mondo, ma per via della non assegnazione di puntisi ... Così Shamil Tarpishev, il presidente della federazionerussa, ha salutato il trionfo della ...A differenza dei connazionali, Sinner è diventato il primo italiano nel ranking, ma da numero 10 al mondo. FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanentiBeffa Djokovic: vince ... Tennis, calendario Atp luglio 2022 dopo Wimbledon: date, appuntamenti, programma Amara sconfitta per Fabio Fognini nell'ultimo turno delle qualificazioni del torneo di Bastad. Sulla terra rossa svedese il ligure è stato battuto in tre set dallo svizzero Marc-Andrea Huesler, numero ...Saranno solo due, dunque, gli alfieri azzurri al Nordea Open di Bastad, torneo su terra della categoria 250, cioè Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego. Fabio Fognini, che qui vinse nel 2018, è stato battu ...