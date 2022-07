Scontro tra due auto a Roma, muoiono due ragazze (Di lunedì 11 luglio 2022) Due ragazze di 21 e 22 anni sono morte questa notte a Roma in un incidente automobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italia: due le auto coinvolte nello schianto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 11 luglio 2022) Duedi 21 e 22 anni sono morte questa notte ain un incidentemobilistico. Il fatto è avvenuto intorno alla mezzanotte in via del Foro Italia: due lecoinvolte nello schianto ...

Pubblicità

borghi_claudio : 'La Lega se ne fotte della crisi climatica': lo scontro tra Caporale e il leghista Rinaldi - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Al G20 esteri di Bali è andato in scena l'ennesimo muro contro muro tra Occidente e Russia. Il Papa tent… - CorriereRagusa : Scontro sulla Modica mare tra auto e moto con in sella padre e figlio: interviene l'elisoccorso - Modica - Corriere… - MarcoCasanovaN1 : @gommothceccogm1 @Roberta13nove Memorabile fu lo scontro su LA7 tra Mariano Amici da una parte, contro Luca Telese… - lacittanews : Continua la guerra commerciale a distanza tra la Russia e l’Europa, in cui le materie prime, su tutte gas e petroli… -