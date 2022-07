Schwoch | 'L'Inter prende Lukaku e la Juve Di Maria Il Napoli è molto in ritardo'

Pubblicità

FcInterNewsit : Schwoch: 'L'Inter prende Lukaku, la Juve Pogba e Di Maria: il Napoli è in ritardo' - TUTTOJUVE_COM : Schwoch: 'Juve, Milan e Inter si rinforzano, lo faranno anche le altre. I bianconeri recuperano anche Chiesa' - FcInterNewsit : Schwoch: 'Inter e Juve si muovono, ma i bianconeri oltre a Di Maria-Pogba recuperano Chiesa e hanno Vlahovic' -

L'ex Napoli non è fiducioso sulla permanenza in azzurro del belga Stefan, ex giocatore del Napoli, ha parlato a Radio Marte delle questioni di mercato in casa ... l'prende Lukaku, la ...L'ex attaccante del Napoli, Stefan, è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web ... Juve, Milan edsi rinforzano, lo faranno anche le altre, visto il mercato come sta andando ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Stefan Schwoch che ha parlato di Mertens e Koulibaly ...